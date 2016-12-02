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Контрабандисты устроили Чикаго на таможенном посту Мостиска во Львовской области

опубликовано alex1943 в Пт, 02/12/2016 - 10:10 Новость: тема тэги гео
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При попытке задержать четыре автобуса с контрабандой, сводная мобильная группа по борьбе с контрабандой получила боевое крещение. Инцидент произошел 1 декабря возле пункта пропуска Шегини таможенного поста Мостиска во Львовской области Об этом событии стало известно из публикации министра финансов Александра Данилюка на странице в Facebook вечером в четверг.

"Когда их разоблачили и пытались задержать, контрабандисты вызвали несколько десятков человек подмоги, которые начали потасовку, выбили окно автобуса и дали одному из водителей сбежать. При этом был сбит один из сотрудников "таможенной сотни", преградивший собой проезд", – уточнил министр.

Правоохранители были вынуждены применить огнестрельное оружие. Им удалось задержать три из четырех автобусов. Сбитого сотрудника госпитализировали. Ведутся следственные действия, оценивается стоимость задержанной контрабанды, а также рассматривается вопрос открытия уголовного производства против сотрудников таможни, которые, возможно, причастны к организации контрабанды.

Таким образом «сотня» теперь перекочевала с Майдана на польскую границу, чего и следовало ожидать.

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