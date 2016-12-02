Непогода на время отложила украинские учения недалеко от Крыма

Украинские военные пока ждут улучшения погоды, чтобы иметь возможность продолжить ракетные стрельбы в рамках учений на юге Украины, сообщил начальник пресс-центра воздушного командования "Юг" Владимир Крыжановский.

"На рассвете была проведена разведка погоды, по прогнозам синоптиков, погода обещает быть не очень пригодной для проведения учений, то есть обещают усиление ветра, с утра был сильный туман, так что сейчас мы ждем, изменится ли погода. Если все будет хорошо, то второй день наших контрольных летных испытаний зенитных управляемых ракет средней дальности будет таким же насыщенным, как предыдущий. То есть будут проводиться пуски ракет, будет работать авиация, то есть программа будет приблизительно такая же", — сказал Крыжановский в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу.

При этом он заметил, что "угрозы учений никакой не может быть", потому что если учения будут проводиться, то они пройдут "по такому же сценарию, как и вчера", — ракеты будут стрелять исключительно в воздушном пространстве Украины и над открытым морем. "Как и вчера, все будет проходить с суровым соблюдением норм международного права, поэтому претензий никаких не может быть", — добавил он.