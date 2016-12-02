112 миллионов придётся всё-таки вернуть

Судебное разбирательство по поводу имущества совместного предприятия «Укртатнафта» длилось с 2008 года. Именно тогда украинская сторона бесцеремонно захватила долю своих российских партнёров. А уже в 2014 году Международный арбитражный суд в Гааге признал Украину виновной в присвоении российского имущества и обязал захваченное вернуть.

Однако украинская сторона с этим не согласилась. И вот теперь уже Парижский апелляционный суд вынес вердикт о том, что Украина обязана не только вернуть российской кампании «Татнефть» прикарманенные 112 миллионов долларов, но и выплатить набежавшие за без малого восемь лет проценты.

Украина уже начинает привыкать к европейским «зрадам», но выпускать захваченное из своих рук вряд ли собирается. Так что мы ещё услышим о продолжении этого громкого скандала.