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112 миллионов придётся всё-таки вернуть

опубликовано vinodelov в Пт, 02/12/2016 - 10:50 Новость: тема тэги гео
112 миллионов придётся вернуть
Судебное разбирательство по поводу имущества совместного предприятия «Укртатнафта» длилось с 2008 года. Именно тогда украинская сторона бесцеремонно захватила долю своих российских партнёров. А уже в 2014 году Международный арбитражный суд в Гааге признал Украину виновной в присвоении российского имущества и обязал захваченное вернуть.

Однако украинская сторона с этим не согласилась. И вот теперь уже Парижский апелляционный суд вынес вердикт о том, что Украина обязана не только вернуть российской кампании «Татнефть» прикарманенные 112 миллионов долларов, но и выплатить набежавшие за без малого восемь лет проценты.

Украина уже начинает привыкать к европейским «зрадам», но выпускать захваченное из своих рук вряд ли собирается. Так что мы ещё услышим о продолжении этого громкого скандала.

Василий Семёнов
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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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