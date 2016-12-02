Субсидии сократят – экономить заставят

Директор департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Украины Виталий Музыченко считает, что количество получателей субсидий и средств, затрачиваемых на их выплаты, превосходят уже все допустимые пределы.

Ведь на холодный сезон 2016-2017 годов семь миллионов домохозяйств оформили субсидии. На их обеспечение требуется 52 миллиарда гривен. Это притом, что в бюджете заложено лишь 41 миллиард для этого. К тому же Украина значительно превысила среднеевропейский уровень численности получателей субсидий.

Более того, назначение субсидий способствует росту расходования газа, считает украинский аналитик Тарас Ткачук. Ведь субсидианты используют для отопления газа в полтора раза больше, чем те граждане, которые получателями пособий не являются.

Теперь, как считает этот аналитик: «Надо выбрать модель, которая поможет достичь трёх целей: установить контроль расхода средств, уменьшить количество получателей субсидий и провести эффективные мероприятия по энергосбережению».