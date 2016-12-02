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Финны возобновляют сотрудничество с Россией

опубликовано vinodelov в Пт, 02/12/2016 - 11:04 Новость: тема тэги гео
Финны возобновляют
Финляндия, у которой 1300 километров общей границы с Россией не может больше следовать в фарватере европейских санкций против РФ. Так считает финский министр торговли Кай Микканен. Экономика Финляндии слишком крепко завязана на российские поставки, а сама в свою очередь заинтересована в сохранении российских рынков.

Кроме того, финны передумали вступать в НАТО. Об этом говорят данные недавних соцопросов. Теперь всего лишь 25 процентов граждан Суоми выступают за присоединение к Альянсу.

И на это три причины. Во-первых, финны опасаются своим вступлением в НАТО испортить отношения с Россией. Во-вторых, финское общество вполне довольно сегодняшней внешней политикой своей страны и менять курс не собирается. И, в-третьих, экономные финны не хотят, чтобы их кровные шли на нужды НАТО, а не на социальный сектор собственной страны.

Василий Семёнов
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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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