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Вместе с паспортом ДНР Иван Охлобыстин приобрел статус «террориста»

опубликовано alex1943 в Пт, 02/12/2016 - 11:46 Новость: тема тэги гео
OHLABISTIN
Как сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, служба безопасности Украины завела уголовное дело на российского актера Ивана Охлобыстина по статье "создание террористической группы". Под группой надо полагать подразумевается коллектив кинематографистов, с которыми известный актер, сценарист и режиссер собирается работать над созданием фильма о Донбассе.

"Главным следственным управлением СБУ открыто уголовное производство по факту совершения Охлобыстиным И.И. преступления, предусмотренного частью первой статьи 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины", — написала Гитлянская в пятницу в Facebook.
Она отметила, что это сделано "после публичной поддержки Охлобыстиным идей "русского мира", радостного приветствия "русской весны" на Украине, а также высказываний в поддержку деятельности террористической структуры "ДНР".

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко в среду обратился к ЕС, США, Израилю и Японии с просьбой внести Охлобыстина в список лиц, "которым запрещен въезд в страны цивилизованного мира". Актеру в сентябре 2014 года был запрещен въезд на Украину, под запретом также все фильмы и передачи с его участием.

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