Порошенко вновь оказался в центре нового коррупционного скандала

Украинское издание «Украинская правда» (УП) провела журналистское расследование по фактам коррупции в оборонной и военной сфере государства и прямого участия в этом Порошенко и его подчиненных. Президента страны фактически обвинили в том, что он наживается на распределении бюджетных средств, предназначенных для обороны. На ответственных постах расставлены "свои люди", под контролем которых все денежные потоки в сфере госзаказа.Итак: - «На параде к 25-й годовщине Независимости украинцы, по словам Петра Порошенко, увидели новую армию, запчасти для которой купили или восстановили за счет налогоплательщиков.

В этот день по Крещатику прошли танки "Булат", бронемашины "Кугуар" и "Дозор-Б", гаубицы "Гвоздика" и "Мста-С", ракетные комплексы "Точка-У" и "С-300".

"Наши желания и потребности не всегда совпадают с нашими возможностями. Нам понадобятся еще годы и десятки миллиардов гривен, чтобы спать спокойно", - говорил тогда президент.

Сегодня, в свете последних событий эти слова президента об укреплении обороноспособности страны воспринимаются с двойным подтекстом.

Ведь после нескольких коррупционных скандалов, связанных с закупками для армии и целого ряда кадровых ротаций встает вопрос: кого именно под "мы" и "наши" имел в виду Порошенко: украинцев или своих бизнес-партнеров во власти?

В ноябре-2016 команда Порошенко завершила расстановку "нужных" кадров на важнейшие должности в сфере обороно-промышленного комплекса. Одновременно своего поста лишился представитель дружественной политической группы – "Народного фронта".

До недавнего времени в оборонке существовал определенный статус-кво. Сферы влияния были поделены между секретарем СНБО (совет национальной безопасности и обороны) Александром Турчиновым и Петром Порошенко.

Президент осуществлял контроль через 1-го заместителя Секретаря СНБО Олега Гладковского, который является давним бизнес-партнером Порошенко и институтским товарищем нардепа из БПП Игоря Кононенко. Недавно программа журналистских расследований "Схемы" обнаружила, что эти трое имеют виллы по соседству на побережье Испании.

Для контроля над экономикой обороны и безопасности этой тройке нужно было поставить своих людей в Министерство экономического развития и торговли. Во времена Айвараса Абромавичуса пропихнуть кадровые решения не удавалось. Все изменилось, когда министром стал представитель президента в Верховной Раде Степан Кубив.

В июне Кабмин назначил ему в заместители Юрия Бровченко. В СМИ эта новость вышла под заголовком "Человек Клюева стала заместителем министра экономики".

На самом деле, Бровченко успел поработать в министерстве еще с нынешним гарантом Конституции.

Когда весной 2012-го Порошенко сменил Клюева в МЭРТ, Бровченко занимал должность директора департамента экономики обороны и безопасности. Тогдашний новый министр лишь понизил Бровченко до заместителя департамента. В этом году Бровченко перешел в заместители министра экономики с работы в государственном концерне "Укроборонпром".

По источникам "Украинской правды" в МЭРТ, в своей деятельности Бровченко руководствуется не столько приказами своего непосредственного начальника Кубива, – сколько указаниями Гладковского.

В августе Бровченко инициировал реструктуризацию департамента обороны и безопасности. Изменились структура и название – теперь это департамент стратегического развития сектора безопасности и обороны – но функционал остался тот же. На самом деле реструктуризация была необходима лишь для того, чтобы вывести неугодных работников и установить полный контроль над департаментом.

В октябре со скандалом с МЭРТ увольняется руководитель департамента обороне и безопасности Виктор Плахута – один из чиновников, который входил еще в команду Абромавичуса. Плахута заявил о коррупции и давление со стороны лоббистов "Укроборонпрома", которым в интервью на телевидении назвал именно Бровченко.

Еще в ноябре источники "Экономической правды" (украинское издание) сообщали, что нового руководителя департамента хотят назначить без открытого и прозрачного конкурса. В результате так и произошло.

Для этого провернули нехитрую схему. В июле у Кубива появляется советник Андрей Тивончук. В министерстве он работал более 10 лет – до мая 2015-го, затем перешел в структуру "Укроборонпрома", откуда и вернулся снова к МЭРТ.

Чтобы избежать открытого конкурса в министерстве, Тивончук сначала делают победителем другого, закрытого конкурса в СНБО – на должность руководителя службы по вопросам ОПК, которая занимается подготовкой материалов для Гладковского.

После того, как он "поруководил" этой службой официально лишь неделю, Тивончука переводят в МЭРТ на должность директора департамента.

Почему этот департамент так важен?

Потому что через него проходит "оборонная" документация на миллиарды гривен. В частности, он ответственен за координацию государственного оборонного заказа, выделение денег из резервного фонда бюджета, реформирования и развития оборонной промышленности страны.

ВР утверждает годовой госбюджет. Каждому центральному органу власти определяется свой бюджет: например, в Минобороны 60 миллиардов гривен. Этот бюджет делится на все нужды – зарплаты, жилье, закупка вещей и военной техники. Закупка военной техники проходит через государственный оборонный заказ (ГОЗ), на котором стоит гриф совершенно секретно. Все предложения к ГОЗ подаются в МЭРТ, которое готовит их к утверждению кабмином. Перед утверждением правительством проект ГОЗ рассматривается СНБО. После утверждения кабмином ГОЗ выполняется.

По данным "Укроборонпрома", в этом году объем ГОЗ для Минобороны может составить 13,5 миллиардов гривен.

Тщательность проверки документации ГОЗ зависит от того, какой человек возглавляет департамент МЭРТ. Принципиальный чиновник может завернуть сомнительный документ, зависимый – выполнит указание кураторов предоставлять "зеленый свет".

Также МЭРТ ведет закрытый реестр производителей продукции оборонного назначения – то есть реестр исполнителей ГОЗ. Попадет ли то или иное предприятие в этот реестр, зависит он сотрудников МЭРТ.

Последние кадровые изменения направлены на то, чтобы вся вертикаль оборонных заказов была под контролем партнеров Порошенко и Гладковского.

Или они расставляли своих людей для того, чтобы система работала более эффективно? Ответ можно найти с подхода к разработке Государственной программы реформирования и развития ОПК–2020.

Ежегодно на эту Программу планируется выделять 0,5% ВВП, в частности, на 2017-й около 12 миллиардов гривен.

За 4 года сумма может превысить 60 миллиардов гривен. Распорядителем средств Программы будет выступать МЭРТ, и сейчас разработка Программы идет полным ходом под формальным контролем Бровченко.

Но дело в том, что Программе должно предшествовать утверждение Стратегии развития оборонно-промышленного сектора.

– У нас отсутствует Стратегия развития обороно-промышленного сектора, – рассказывает УП Виктор Плахута. – Сначала должны быть приняты долгосрочные документы, чтобы утвердить видение - куда двигаться стране, затем краткосрочные программы. Но это никому не нужно, потому что в Стратегии денег нет. А в Программе – есть.

Во-вторых, есть "Укроборонпром". Прежде чем выделять государственное финансирование на УОП по этой Программе, Концерн должен быть реформирован. А сейчас идет к тому, что МЭРТ будет прокладкой в этой Программе.

"Укроборонпром" пытался пролоббировать свой вариант Программы. Проект этого тайного документа есть в распоряжении "Украинской правды". В нем прогнозируемые объемы финансовых ресурсов определены на уровне 171,2 миллиардов гривен, из них 65,5 миллиардов – средства государственного бюджета.

23 ноября после заседания парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны гендиректор "Укроборонпрома" Роман Романов в разговоре с УП отрицает информацию, что в проекте Программы от "Укроборонпрома" фигурирует сумма на уровне 170 миллиардов:

– Вы значительно превышаете эту сумму. У вас неправильная цифра. На моей памяти никогда не было такой цифры. В результате поиска компромисса вышли на цифру в 10 раз меньше, чем Вы назвали.

– Это 10-20 миллиардов?

– Нет, эта Программа – это закрытый документ. Я не могу совершенно открыто оперировать цифрами.

По оценкам экспертов, с которыми пообщался журналист УП, до 30% заложенных в Программу средств могут быть разворованы. И одной из главных причин этого является гриф секретности на документе, доступ к которому будут иметь только проверенные командой Порошенко люди.

Правда, вопросы к Программе уже имеют и депутаты профильного комитета Верховной Рады.

В комментариях УП один из членов этого комитета от "Народного фронта" рассказал, что увидел в Программе нереальные планы – в частности, строительство легкого вертолета. Поэтому в Раде будут настаивать, что Программа может быть утверждена только после рассмотрения на комитете. Но комитет находится под контролем Пашинского.

Здесь стоит упомянуть еще о нескольких лицах, которые причастны к сектору нацбезопасности и обороны.

Председатель комитета ВР Сергей Пашинский до недавнего времени был председателем Наблюдательного Совета Укроборонпрома. В октябре он написал заявление об увольнении, а в ноябре Порошенко уволил Пашинского.

После этого Наблюдательный совет, одной из функций которой является обеспечение регулярного проведения независимого аудита предприятий концерна, осталась неполномочной.

Полный состав Наблюдательного совета "Укроборонпрома" – 5 человек. Троих назначает президент, двоих – правительство. Представителей Кабмина нет. Президентская квота заполнялась еще в марте 2014-го Александром Турчиновым.

Пашинского обвиняют в двух вещах. Первая – это конфликт интересов.

– Он занимал две должности, – говорит "Украинской правде" вице-спикер ВР Оксана Сыроед. – Как председатель Наблюдательного совета Пашинский продвигал интересы концерна. А как председатель парламентского комитета, он должен был контролировать "Укроборонпром". Как может лиса контролировать свой хвост?

Также Пашинского упоминали во многих журналистских материалах, которые касались коррупции в "Укроборонпроме".

На упреки о злоупотреблениях в деятельности концерна Пашинский ответил во время заседания комитета 23 ноября:

– Знаете, почему известно множество фактов злоупотребления? Потому что мы начали с этим бороться. Начали возбуждать дела, получать решения судов. До 2014-го года хоть кто-то подобное слышал? Да, там воруют, к сожалению. И мы с этим боремся, боролись и будем бороться.

Уменьшением влияния Пашинского в "Укроборонпром" может быть довольна команда президента. Ведь концерн возглавляет, опять-таки – человек Порошенко Роман Романов.

Физик-педагог по образованию, до своего назначения в "Укроборонпром" Романов был дилером корпорации "Богдан" в Херсонской области, а во время президентских выборов 2014-го возглавлял штаб Порошенко в области.

"Украинская правда" обратилась к фигурантам этого материала с комментариями. К сожалению, Олег Гладковский, Юрий Бойченко и Андрей Тивончук не нашли для этого времени. Пока откликнулся только руководитель "Укроборонпрома", который пообещал подробно ответить на вопросы после возвращения из командировки.

"Украинская правда" продолжает расследование деятельности структур, связанных с оборонными госзаказами и Программой реформирования ОПК.»

Статью в «Украинской правде» уже назвали политическим заказом. От антикоррупционных ведомств никакой реакции пока не последовало, как и из администрации Порошенко. Возможно, слишком много всего навалилось.

Одновременно в адрес президента прозвучало еще одно громкое обвинение. Экс-депутат Александр Онищенко признался, что покупал в Верховной Раде голоса по заказу Порошенко. Якобы для продвижения нужного закона приходилось выкладывать до 100 тысяч долларов только одному нардепу. Онищенко заявил, что весь компромат на президента вместе с аудиозаписями разговоров он уже передал спецслужбам США. Сам бывший депутат сейчас в бегах – на Украине его подозревают в госизмене.

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