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Парламент Турции ратифицировал соглашения по проекту строительства газопровода "Турецкий поток"

опубликовано Nvb2003 в Пт, 02/12/2016 - 13:10 Новость: тема тэги гео
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Парламент Турции принял закон о ратификации соглашения с Россией по проекту строительства газопровода "Турецкий поток".
За ратификацию документа проголосовали 210 депутатов, семь были против и шестеро воздержались.
В ближайшее время закон должен подписать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, после чего он будет опубликован в официальном издании Resmi gazete и вступит в силу.
Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак заявил, что работы по прокладке газопровода "Турецкий поток" начнутся в начале 2017 года.
Москва и Анкара 10 октября подписали межправительственное соглашение, которое предусматривает строительство двух веток магистрального газопровода по дну Черного моря.
Первая нитка предусмотрена для поставок газа на турецкий рынок, вторая — для транзита топлива в Европу. Планируется, что проект будет закончен в декабре 2019 года.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"