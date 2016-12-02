Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Парламент Турции ратифицировал соглашения по проекту строительства газопровода "Турецкий поток" опубликовано Nvb2003 в Пт, 02/12/2016 - 13:10 Новость: тема тэги гео Парламент Турции принял закон о ратификации соглашения с Россией по проекту строительства газопровода "Турецкий поток".

За ратификацию документа проголосовали 210 депутатов, семь были против и шестеро воздержались.

В ближайшее время закон должен подписать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, после чего он будет опубликован в официальном издании Resmi gazete и вступит в силу.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак заявил, что работы по прокладке газопровода "Турецкий поток" начнутся в начале 2017 года.

Москва и Анкара 10 октября подписали межправительственное соглашение, которое предусматривает строительство двух веток магистрального газопровода по дну Черного моря.

Первая нитка предусмотрена для поставок газа на турецкий рынок, вторая — для транзита топлива в Европу. Планируется, что проект будет закончен в декабре 2019 года. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее