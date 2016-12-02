Донецк не теряет надежды провести обмен пленными до новогодних праздников

Такое заявление сегодня сделал глава делегации ДНР на Минских переговорах, председатель Народного Совета Денис Пушилин.

«Я с большой надеждой смотрю на такую возможность. Эти обсуждения ведутся уже давно, но украинская сторона затягивает этот процесс. Как правило, есть заинтересованность в преддверии праздников, — пояснил Пушилин. — Европейская поддержка здесь присутствует, поэтому надеюсь, что Украина не будет вставлять палки в колеса в плане обмена пленных. И если этот обмен состоится хотя бы в каких- то частях, если говорить о полном обмене «всех на всех», то это даже организационно сложно».

Спикер парламента рассказал, что существует вероятность того, что большое количество пленных сторонников ДНР вернутся домой до Нового года.

Нужно отметить, что по итогам последней министерской встречи в Минске министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также заявил, что удалось договориться о большом обмене военнопленными до католического Рождества (25 декабря).