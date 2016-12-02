Брифинг председателя "Республиканского союза развития предпринимательства "Инициатива"

Совет министров ЛНР по предложению предпринимателей Республики, озвученному на встрече с главой ЛНР Игорем Плотницким, своим постановлением исключил группу товаров из перечня подлежащих обязательной сертификации. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила председатель общественной организации "Республиканский союз развития предпринимательства "Инициатива" Ирина Прозорова. Она отметила, что на встрече предпринимателей с главой Республики обсуждался вопрос о внесении изменений в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации."Позднее состоялся целый ряд заседаний рабочих групп в Комитете стандартизации, сертификации и метрологии, Министерстве промышленности и торговли, Министерствах инфраструктуры (и транспорта) и связи (и массовых коммуникаций), на которых также обсуждался этот вопрос. В итоге по просьбам предпринимателей из перечня была исключена целая группа товаров", – рассказала Прозорова. Руководитель организации сообщила, что это решение было закреплено в принятом 30 ноября постановлении Совета министров о внесении изменений в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации.

В частности, из перечня были исключены:

- в разделе "Аппаратура радиоэлектронная бытовая": микрофоны и подставки для них; громкоговорители; наушники и телефоны головные, а также комплекты, состоящие из микрофона и одного или более громкоговорителей; электрические усилители звуковой частоты; электрические звукоусилительные комплекты; звукозаписывающая или звуковоспроизводящая аппаратура; диски, ленты, твердотельные энергонезависимые устройства хранения данных, "интеллектуальные карточки" и другие носители для записи звука или других явлений;

- в разделе "Средства связи": первичные элементы и первичные батареи; оборудование электроосветительное или сигнализационное, стеклоочистители, антиобледенители и протевозапотеватели;

- раздел "Товары легкой промышленности" исключен полностью.

Общественная организация "Республиканский союз развития предпринимательства "Инициатива" была зарегистрирована в Министерстве юстиции ЛНР 8 августа 2016 года. В ее состав входят предприниматели из Луганска, Лутугино, Стаханова, Свердловска, Краснодона и Брянки, где действуют региональные отделения организации. Сейчас ОО "Инициатива" насчитывает около 300 человек.