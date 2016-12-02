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Главная Украинские силовики обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» село Белая Каменка опубликовано Nvb2003 в Пт, 02/12/2016 - 13:47 Новость: тема тэги гео Вчера вечером украинские силовики нанесли удар из реактивных систем залпового огня «Град» по селу Белая Каменка Тельмановского района на юге Республики.

По данным представителя силовых ведомств Республики, по населенному пункту в общей сложности было выпущено около 40 снарядов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

В настоящее время патруль СЦКК уже занимается расследованием факта обстрела села Белая Каменка Тельмановского района из реактивных систем залпового огня «Град. Все данные об обстреле также переданы наблюдателям миссии ОБСЕ, которые пока не отреагировали на информацию об обстреле. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее