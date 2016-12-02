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Главная Украина объявила о завершении ракетных стрельб, которые проводились рядом с границей Крыма опубликовано Nvb2003 в Пт, 02/12/2016 - 14:07 Новость: тема тэги гео После отмены учебных стрельб над Черным морем из-за плохой погоды, Украина объявила об успешном завершении контрольно-летных испытаний зенитных управляемых ракет. Об этом на своей странице в Фейсбук написал начальник Генерального штаба ВС Украины Виктор Муженко.

"Вооруженные Силы сделали мощный шаг в плане повышения своей боеспособности и приобретения возможностей по защите своего государства. Воздушная граница Украины - неприкосновенна!", - написал он.

Гражданские суда во время проведения стрельб ушли из акватории близкой к району проведения испытаний, вынуждены были облетать опасную зону и все самолеты — рейсы следовавшие в Турцию, Египет и другие страны делали крюк через юг Одесской области или Молдову.

По мнению одного из украинских политологов, передвижение украинскими военными границы опасных округов от границы с Крымом накануне стрельб произошло не случайно. «Нагнетание шло со стороны секретаря Совбеза Турчинова. Но Украина не решает такие вопросы самостоятельно, маневры согласовывали с Америкой, а ей сейчас не нужна острая фаза противостояния с РФ. Очевидно, американцы дали команду отставить военную риторику», — считает политолог.

Россия же после окончания украинских испытаний со своей стороны предложила рассмотреть ситуацию со стрельбами Украины вблизи Крыма на совете Международной организации гражданской авиации (ИКАО), об этом сообщил сегодня глава Росавиации Александр Нерадько. Он отметил, что министерство транспорта РФ ранее направило письмо президенту совета ИКАО Бернарду Алиу. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее