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Главная Пособники карателей призвали Луценко и Матиоса пожертвовать «е-десятину» для убийства защитников Донбасса опубликовано vinodelov в Пт, 02/12/2016 - 14:23 Новость: тема тэги гео Вчера, 1 декабря, в День работников прокуратуры, волонтеры ОО «Вернись живым» направили письма-обращения богатым людям с просьбой помочь карательным войскам страны «404», приобретя тепловизоры. Среди тех, кто получил письмо нацистов — генпрокурор Юрий Луценко и главный военный прокурор Анатолий Матиос, состояние семьи которого, согласно электронной декларации, составляют полмиллиона долларов. «О Матиосе, наверное, красноречивее всего свидетельствует сама его биография. Человек ни дня не работал в бизнесе, зато его большие состояния в начале прошлого месяца увидела вся страна. К тому же, Матиос подпадает под действие закона „Об очистке власти“ и должен быть люстрованным, ведь занимал должность заместителя начальника Управления контроля при АП Януковича», — отмечает подельница карателей Вера Прохира. :: vinodelov :: Автор (или псевдоним)

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