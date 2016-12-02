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Пособники карателей призвали Луценко и Матиоса пожертвовать «е-десятину» для убийства защитников Донбасса

опубликовано vinodelov в Пт, 02/12/2016 - 14:23 Новость: тема тэги гео
Вера Прохира пособница карателей

Вчера, 1 декабря, в День работников прокуратуры, волонтеры ОО «Вернись живым» направили письма-обращения богатым людям с просьбой помочь карательным войскам страны «404», приобретя тепловизоры.

Среди тех, кто получил письмо нацистов — генпрокурор Юрий Луценко и главный военный прокурор Анатолий Матиос, состояние семьи которого, согласно электронной декларации, составляют полмиллиона долларов.

«О Матиосе, наверное, красноречивее всего свидетельствует сама его биография. Человек ни дня не работал в бизнесе, зато его большие состояния в начале прошлого месяца увидела вся страна. К тому же, Матиос подпадает под действие закона „Об очистке власти“ и должен быть люстрованным, ведь занимал должность заместителя начальника Управления контроля при АП Януковича», — отмечает подельница карателей Вера Прохира.

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