Руководителя спиртзавода на Тернопольщине подозревают в растрате миллионов государственных средств

Полиция подозревает руководителя Новосильковского МПД государственного предприятия «Укрспирт» Ярослава Бориса в растрате около 4 млн грн. бюджетных средств.

Об этом свидетельствует постановление Подволочисского районного суда Тернопольской области.

По данным следователей, в результате проверки финансово-хозяйственной деятельности Новосильковского МПД ГП «Укрспирт» установлено, что руководитель спиртзавода Ярослав Борис допустил отдельные нарушения и недостатки, которые нанесли государству ущерб на сумму около 4 млн грн.

Следствие установило, что председатель Новосилькивського МПД ГП «Укрспирт» под видом качественного сырья закупает некачественную продукцию.

Кроме того, по материалам дела, часть работников спиртзавода уволилась, поскольку руководитель им постоянно угрожал и морально унижал. А тех рабочих, которые остались, Ярослав Борис заставляет возмещать материальный ущерб предприятия за собственные средства.

В рамках недавно зарегистрированного уголовного производства следователи СО Подволочисского ОП ГУ Национальной полиции в Тернопольской области обратились в суд с ходатайством предоставить разрешение на проведение внеплановой ревизии деятельности Новосильковского МПД ГП «Укрспирт» в период с 1 января 2014 по 21 ноября 2016 года. Суд разрешил.

Ярослав Борис возглавляет Новосельское МПД ГП «Укрспирт» с 2014 года.