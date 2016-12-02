Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Брифинг представителя ЛНР на переговорах Контактной группы Владислава Дейнего опубликовано Nvb2003 в Пт, 02/12/2016 - 15:03

Аудио&Видео: тема: персоны: география: содержание: рубрики: Киев более чем вдвое сократил подачу воды в ЛНР по второму питающему Республику водоводу, идущему с расположенной на подконтрольной украинской стороне Западной фильтровальной станции (ЗФС). Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил уполномоченный представитель Республики на переговорах участников Контактной группы Владислав Дейнего.

"Вчера вечером нас ожидал очередной "подарок" с украинской стороны. По второму водоводу, который поставляет воду на территорию Республики, было значительно снижен объем подачи воды – до двух с половиной раз. То есть ситуация по водной блокаде развивается", - сказал он.

"Вчера мы получили проблемы в городе Луганске, значительная часть города была обезвожена, и если бы не те действия, которые мы готовили заранее, понимая такую перспективу развития событий, если бы не эти действия руководства Республики, сейчас были бы достаточно серьезные проблемы", - отметил Дейнего.

1 декабря украинская сторона прекратила подачу воды в ЛНР с Петровского водозабора, также находящегося на подконтрольной киевским силовикам территории Луганщины.

"Ситуацию по Луганску удалось сдержать, изменился график подачи воды, он стал менее благоприятным для людей, тем не менее, люди сейчас водой обеспечены, хотя бы на уровне каких-то минимальных объемов поставки", - отметил Дейнего.

"Такая же ситуация сейчас развивается по другим населенным пунктам Республики – в первую очередь это касается Первомайска, Стаханова, Брянки, Алчевска и дальше по линии водоснабжения от Западной фильтровальной станции. Объем воды снижен достаточно серьезно, там тоже задействованы дополнительные резервы, сейчас они вводятся в работу", - сообщил он.

"Будут, видимо, меняться графики подачи воды, в отдельных населенных пунктах это возможно приведет к подвозу воды, но тем не менее без воды никто не останется", - заверил уполномоченный представитель Республики.

"На сегодняшний момент пока руководство Республики контролирует полностью (ситуацию с водоснабжением – примечание ЛИЦ), сдерживает полностью все негативные последствия снижения подачи воды со стороны Украины", - подчеркнул Дейнего.

"Что касается систем теплоснабжения, они тоже зависят от стабильности подачи воды, там введены дополнительные резервные линии водоснабжения, резервные источники, которые позволяют обеспечить подпитку систем теплоснабжения. Поэтому этого вопроса ситуация тоже не коснется", - отметил он. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее