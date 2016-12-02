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Главная Россия, Китай и Индия уходят от долларовых расчетов опубликовано Nvb2003 в Пт, 02/12/2016 - 15:08

Аудио&Видео: тема: персоны: география: содержание: Президент России Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному собранию РФ подчеркнул, что "Россия не ищет и никогда не искала врагов, ей нужны друзья". Говоря об активной восточной политике России, Владимир Путин отметил, что переориентация России на сотрудничество с Азией вместо былого сотрудничества с Европой продиктована «долгосрочными национальными интересами» и глобальным развитием. Президент отдельно отметил важность развития отношений с Китаем, Японией и Индией.

Для России сотрудничество с двумя крупнейшими развивающимися странами, входящими в группу БРИКС и в G20, имеет не только политическое значение, но и экономическое. Индия и Китай - одни из лидеров по темпам экономического роста не только в Азии, но и во всем мире. По прогнозам МВФ, рост ВВП Китая в текущем году составит 6,5%, а Индии - превысит 7%.

Российские нефтяные компании значительно нарастили экспорт нефти в Китай, причем расчеты за поставки нефти страны осуществляют в рублях или юанях.

А через 5-7 лет Россия, Китай и Индия в международных расчетах полностью откажутся от доллара и евро и перейдут на расчеты в национальных валютах. Таким образом, более тесное сотрудничество этих трех стран БРИКС в долгосрочном аспекте может нанести определенный удар по доллару США. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее