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Эр-Рияд вербует джихадистов в центре реабилитации террористов — узник Гуантанамо

опубликовано Артем Бережецкий в Пт, 02/12/2016 - 15:51 Новость: тема тэги гео

Бывший член группировки «Аль-Каида» и узник Гуантанамо рассказал комиссии по условно-досрочному освобождению о том, что в саудовском центре по реабилитации проводится вербовка джихадистов, которых в дальнейшем отправляют в Йемен и Сирию для борьбы с шиитами.

В реабилитационном центре для террористов в Саудовской Аравии созданы роскошные условия Десятки заключенных тюрьмы Гуантанамо были приглашены в реабилитационный центр для прохождения программы. Они могут плавать в бассейне , играть в теннис, волейбол. У каждого из них личные апартаменты. А кормят деликатесами. Однако за частую джихадистов вербуют и отправляют в сражаться с шиитами в Имен и Сирию.

Понятно, что это скрытная программа радикализации. Она хорошо замаскирована, но она гораздо масштабнее, лучше финансируется. Они рассчитывают на джихадистов, которые будут воевать за территории Ближнего Востока и США. Но они должны быть послушными.

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