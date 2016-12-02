Военным преступникам из «АТО», а также их пособникам теперь будут назначать пенсии без страхового стажа

Недавно вступили в силу изменения в законодательство Украины, которые решили вопросы о назначении пенсий участникам карательной операции на Донбассе, а также членам их семей.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальник управления пенсионного обеспечения боевиков и некоторых других категорий граждан Главного управления Пенсионного фонда Украины в Львовской области Оксана Сивч.

В частности, она отметила, что урегулировано назначение пенсий вдовам участников геноцида Донбасса. Ранее вдовам назначали пенсию только при условии, что они освобождены от службы. Теперь это условие снято.

Также изменениями в законодательстве предусмотрено, что другим лицам, принимавшим непосредственное участие в так называемой «АТО», назначается пенсия по инвалидности в соответствии с военном законом, а в случае их гибели членам их семей назначается пенсия по потере кормильца.

Как пояснила Оксана Сивч к другим лицам, в частности, относятся, добровольцы, волонтеры и медики, которым до сих пор предназначалась такая пенсия только при условии страхового стажа.

«С 13 ноября им уже можно назначать пенсии по военному закону и страхового стажа не требуется. Соответственно, размеры пенсий значительно выше, чем по страховому закону», — отметила она.

В частности, если лицо при агрессии на Донбассе получило инвалидность I группы, его размер пенсии составит 3553, II группы — 3179 грн, III группы — 2805 грн.

«В случае назначения пенсии по потере кормильца размер пенсии будет составлять не менее двух прожиточных минимумов. С 1 декабря это будет 2494 грн», — сообщили в Пенсионном фонде.