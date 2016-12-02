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«На запчасти — только машины»: гуцулов предупреждают об их возможной судьбе

опубликовано vinodelov в Пт, 02/12/2016 - 16:25 Новость: тема тэги гео
рабство

Сегодня, 2 декабря, в Ивано-Франковске всеукраинская коалиция общественных организаций по противодействию торговле людьми устроила национальный автопробег «На запчасти — только машины».

В области мероприятие проходит под патронатом облгосадминистрации при поддержке департамента социальной политики. Участниками автопробега стали также Ивано-Франковский областной центр социальных служб для семьи, детей и молодежи и управление Национальной полиции в области.

По словам заместителя председателя ОГА Игоря Пасичняка, целью проведения акции является привлечение внимания общественности края к опасности такого глобального явления как торговля людьми.

«Прикарпатье является той областью, где большое количество людей в поисках лучшей доли часто отправляются за пределы страны. Там их ждет большая опасность — сети рабства, из которых вырваться бывает крайне тяжело, — отметил управленец. — Поэтому, очень важно заботиться о собственной безопасности, чтобы не стать жертвой торговцев людьми».

В рамках акции вблизи визовых центров волонтеры будут раздавать людям информационные буклеты и информировать о рисках, которые будут происходить во время поиска нового места работы.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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