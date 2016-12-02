Главная

Обстрел у Ясиноватой длился несколько часов

опубликовано vinodelov в Пт, 02/12/2016 - 16:32 Новость: тема тэги гео
Огонь ВСУ по промышленной зоне

Артиллерия и минометы ВСУ вчера открыли огонь по всей территории, примыкающей к Ясиноватой с северо-запада. Затем к обстрелу подключились орудия боевых машин пехоты.

После 18 часов под обстрел попала и местность, где располагаются Верхне-Кальмиусское водохранилище и Донецкая фильтровальная станция питьевой воды.

Два прилета снарядов калибра 122 миллиметра снова были зафиксированы на территории Путиловского леса и еще три тяжелых снаряда приземлились вблизи поселка Щегловка, где находится кладбище.

Обстрел окрестностей города Ясиноватая и северных окраин Донецка украинские каратели не прекращали до часа ночи 2 декабря.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!