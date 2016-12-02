Обстрел у Ясиноватой длился несколько часов

Артиллерия и минометы ВСУ вчера открыли огонь по всей территории, примыкающей к Ясиноватой с северо-запада. Затем к обстрелу подключились орудия боевых машин пехоты.

После 18 часов под обстрел попала и местность, где располагаются Верхне-Кальмиусское водохранилище и Донецкая фильтровальная станция питьевой воды.

Два прилета снарядов калибра 122 миллиметра снова были зафиксированы на территории Путиловского леса и еще три тяжелых снаряда приземлились вблизи поселка Щегловка, где находится кладбище.

Обстрел окрестностей города Ясиноватая и северных окраин Донецка украинские каратели не прекращали до часа ночи 2 декабря.