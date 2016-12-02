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Варшава и Киев углубляют военное сотрудничество против России

опубликовано vinodelov в Пт, 02/12/2016 - 16:46 Новость: тема тэги гео
Дуда Порошенко

Нацистские власти Украины и Польши договорились углубить сотрудничество в военной сфере. Соответствующее Генеральное соглашение в присутствии президентов Украины и Польши Петра Порошенко и Анджея Дуды подписали министры обороны двух стран Степан Полторак и Антоний Мацеревич.

В соответствии с соглашением, сотрудничество будет вестись по многим направлениям, в частности, в сфере оборонной политики и планирования, научно-исследовательских работ для нужд вооруженных сил, разработки, модернизации, производства и поставки оборонного оборудования, сотрудничества в сфере оборонной промышленности, военной подготовки и тому подобное.

В соответствии с соглашением сотрудничество будет предусматривать обмен информацией, ведения совместных технических программ по разработке вооружения и военной техники, проведение двусторонних и многосторонних военных учений и тому подобное.

Генеральное соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере заключен на неограниченный срок.

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