Варшава и Киев углубляют военное сотрудничество против России
опубликовано vinodelov в Пт, 02/12/2016 - 16:46 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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Варшава и Киев углубляют военное сотрудничество против России
опубликовано vinodelov в Пт, 02/12/2016 - 16:46 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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