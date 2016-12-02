Дважды отставной Михаил Саакашвили собирает через Фейсбук деньги на превращение Украины в сверхдержаву

Бывший президент Грузии и с недавних пор бывший губернатор Одесской области просит всех желающих поддержать материально его партию «Движение новых сил» через Фейсбук. Вот что Саакашвили пишет на своей странице в соцсети: «ДВИЖЕНИЕ НОВЫХ СИЛ поставило перед собой амбициозную цель — создать в Украине новый политический класс. Мы хотим выгнать из власти барыг. Мы верим, что это возможно. Мы начинаем с себя. Мы хотим с самого начала строить честные взаимоотношения с государством и объявляем о начале сбора средств на развитие ДВИЖЕНИЯ НОВЫХ СИЛ и реализацию наших амбициозных планов по превращению Украины в сверхдержаву». Дальше указаны банковские реквизиты, куда следует перечислять деньги.

Напомним: после отставки с должности губернатора Одесской области Михаил Саакашвили начал политическую карьеру на Украине, объявив войну президенту Порошенко и прочим, по его словам, «барыгам».