Главная

Дважды отставной Михаил Саакашвили собирает через Фейсбук деньги на превращение Украины в сверхдержаву

опубликовано vinodelov в Пт, 02/12/2016 - 17:59 Новость: тема тэги гео
михо

Бывший президент Грузии и с недавних пор бывший губернатор Одесской области просит всех желающих поддержать материально его партию «Движение новых сил» через Фейсбук. Вот что Саакашвили пишет на своей странице в соцсети: «ДВИЖЕНИЕ НОВЫХ СИЛ поставило перед собой амбициозную цель — создать в Украине новый политический класс. Мы хотим выгнать из власти барыг. Мы верим, что это возможно. Мы начинаем с себя. Мы хотим с самого начала строить честные взаимоотношения с государством и объявляем о начале сбора средств на развитие ДВИЖЕНИЯ НОВЫХ СИЛ и реализацию наших амбициозных планов по превращению Украины в сверхдержаву». Дальше указаны банковские реквизиты, куда следует перечислять деньги.

Напомним: после отставки с должности губернатора Одесской области Михаил Саакашвили начал политическую карьеру на Украине, объявив войну президенту Порошенко и прочим, по его словам, «барыгам».

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!