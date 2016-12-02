На Херсонщине строят телевышку для украинского вещания на Крым
опубликовано vinodelov в Пт, 02/12/2016 - 18:06 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов
О себе
Пришёл, увидел, победил!
|
|
|
Мы в соцсетях
|
На Херсонщине строят телевышку для украинского вещания на Крым
опубликовано vinodelov в Пт, 02/12/2016 - 18:06 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Пришёл, увидел, победил!
|
Комментируем:
Пишем в блогах:
Сейчас на сайте 3 пользователя и 788 гостей.
Пользователи на сайте
наивные.
наивные.
Вот дебилы, как их из дурдома
Вот дебилы, как их из дурдома выпустили? :)
Главно дать закончить.
Так близко и глушилку мощную не надо. И денги на ветер, даже не отмытые таким способом. А повод - за экстремизм.
Отправить комментарий