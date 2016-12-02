На Херсонщине строят телевышку для украинского вещания на Крым

В пятницу, 2 декабря, на Чонгаре начали монтаж башни для вещания на территорию Крыма. Напомним: Чонгар — полуостров в северной части залива Сиваш Азовского моря. Административно относится к Геническому району Херсонской области.

Как рассказали в пресс-службе Министерства информационной политики, строительство ведется совместно с Национальным советом по вопросам национального телевидения и радиовещания. Высота башни составит 150 метров, что позволит в Крыму ловить сигнал украинского телевидения и радио.

«Сегодня на Чонгаре Мининформполитики вместе с Нацсоветом начали монтаж 150-метровой башни для вещания на Крым», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В министерстве убеждены, что стратегия информационной реинтеграции Крыма будет формировать понимание «неотвратимого возвращения оккупированного полуострова в Украину».