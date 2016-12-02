Работники одесского промтоварного рынка борются с рейдерами

Одесский портал «Таймер» сообщил, что 2 декабря представители профсоюза промтоварного рынка «7-й километр» провели митинг под стенами Одесской областной прокуратуры, требуя прекратить попытки рейдерских захватов.

Как отмечают митингующие, на такой шаг их вынуждают идти постоянные попытки рейдерского захвата рынка и давление на его руководство. Работники «7-го километра» потребовали от прокуроров обратить внимание на постоянное вмешательство в их работу, а также обеспечить их безопасность.

Напомним: ранее митинг работников одесского промтоварного рынка проводился 4 ноября. Накануне этого митинга пресс-служба рынка сообщала, что после неудачной попытки захвата контроля над промрынком «7-й километр», инициаторы захвата перешли к тактике давления на предприятие и пытаются заблокировать его работу:

«Рейдеры не только инициируют массу судебных разбирательств по надуманным поводам, но и не брезгуют откровенной ложью и выворачиванием фактов, вводя в заблуждение даже судебные, правоохранительные органы и прокуратуру. В частности, в настоящее время предприятие обвиняют в невыполнении решения суда, которое давно исполнено в полном объеме, — говорится в сообщении. — Администрация ООО "Промтоварный рынок" рассчитывает на верховенство права и закона в Украине и оказывает всяческое содействие всем контролирующим и правоохранительным органам».