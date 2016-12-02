Главная

Полиция проводит обыск у харьковского соратника Михаила Саакашвили

опубликовано alex1943 в Пт, 02/12/2016 - 18:52 Новость: тема тэги гео
Risenko
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, а ныне лидер политического движения «Рух новых сил», сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что сотрудники полиции проводят обыск у юриста Харьковского антикоррупционного центра и члена совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины Владимира Рысенко.

«Владимир Рысенко (на снимке - ред.) — наш соратник, один из самых порядочных людей», — отметил он, назвав действия правоохранительных органов «приветом со стороны Авакова». По убеждению Саакашвили, речь идёт о предупреждении борцам с коррупцией не влезать на «вотчину» главы МВД Украины «и не вступать в наш Рух».

По предварительной информации, обыск связан с расследованием деятельности одной из компаний, в которой Рысенко работал несколько лет назад.

«Обыск проводит харьковская полиция на основании определения Печерского районного суда города Киева (судья — Белоцерковец, кстати, фигурант расследований Харьковского антикоррупционного центра). Что характерно, буквально несколько дней назад Владимир Рысенко был указан на официальном сайте как контактное лицо инициативной группы «Руха новых сил» Михаила Саакашвили в Харьковской области», — сообщил в Facebook депутат горсовета Харькова Игорь Черняк.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет