Полиция проводит обыск у харьковского соратника Михаила Саакашвили

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, а ныне лидер политического движения «Рух новых сил», сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что сотрудники полиции проводят обыск у юриста Харьковского антикоррупционного центра и члена совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины Владимира Рысенко.

«Владимир Рысенко (на снимке - ред.) — наш соратник, один из самых порядочных людей», — отметил он, назвав действия правоохранительных органов «приветом со стороны Авакова». По убеждению Саакашвили, речь идёт о предупреждении борцам с коррупцией не влезать на «вотчину» главы МВД Украины «и не вступать в наш Рух».

По предварительной информации, обыск связан с расследованием деятельности одной из компаний, в которой Рысенко работал несколько лет назад.

«Обыск проводит харьковская полиция на основании определения Печерского районного суда города Киева (судья — Белоцерковец, кстати, фигурант расследований Харьковского антикоррупционного центра). Что характерно, буквально несколько дней назад Владимир Рысенко был указан на официальном сайте как контактное лицо инициативной группы «Руха новых сил» Михаила Саакашвили в Харьковской области», — сообщил в Facebook депутат горсовета Харькова Игорь Черняк.