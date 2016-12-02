Визит президента Украины в Польшу: Порошенко пожаловался на обстрелы позиций ВСУ со стороны «боевиков» на Донбассе и на Еврокомиссию

В пятницу, 2 декабря состоялся однодневный визит президента Украины Порошенко в Польшу. Президент Польши Дуда накануне заявил, планирует обсудить с Порошенко вопросы, связанные с войной на Донбассе. В частности, реализацию Минских соглашений, а еще - ситуацию с реформами на Украине.

По последним сообщениям из Варшавы, 2 декабря подписано соглашение между двумя государствами о сотрудничестве в сфере обороны.

Сам Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что «россияне и контролируемые русскими боевики продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе».

А еще возмутился решением Еврокомисии, позволяющим «Газпрому» увеличить объемы поставок газа в Европу в обход Украины. Возмущение украинского коллеги поддержал президент Польши Дуда. «Украина и Польша были шокированы решением Еврокомиссии от 28 октября 2016 года, которое открывает возможности для «Газпрома» увеличить объемы поставок газа в Европу в обход Украины», - говорится в сделанном совместном заявлении.

Накануне посол Украины в Польше Андрей Дещица отмечал, что в у поляков появились сомнения в том, что Украина изменилась в лучшую сторону. По его словам, два года назад в польском обществе была весьма высокая поддержка страны майдана, имелось мощное волонтерское движение помощи Украине. Сейчас все это в прошлом. По словам посла, в Польше разочарованы тем, что изменения в лучшую сторону на Украине не видны.