Главная

Начало конца Украины как страны-транзитёра газа

опубликовано alex1943 в Пт, 02/12/2016 - 19:18 Новость: тема тэги гео
transgaz
Украинский сайт «Минпром» со ссылкой на сообщение "Нафтогаза" информируеи, что правление НАК "Нафтогаз Украины" отменило тендеры на модернизацию газотранспортной системы, проведенные дочерней компанией ПАО "Укртрансгаз" на 4,13 млрд грн. Речь идет о состоявшихся в начале ноября тендерах на модернизацию трех компрессорных станций – "Заднепровская", "Ананьев" и "Южнобугская".

Причиной отказа от модернизации ГТС указывается отсутствие необходимости из-за возможного риска введения РФ в эксплуатацию обходного газопровода "Турецкий поток".

"Учитывая договоренность между Россией и Турцией о реализации проекта "Турецкий поток", который призван заменить транзит российского газа в Турцию через территорию Украины, такая инвестиция является нецелесообразной", – говорится в сообщении "Нафтогаза".

Тендер отменен, несмотря на то что 24 ноября на пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и главой Совета Европы Дональдом Туском президент Петр Порошенко заявил, что Украина намерена сохранить и уверенно отстаивать статус ключевого транзитера российского газа в Европу.

Напомним: Парламент Турции ратифицировал соглашение с Россией по строительству газопровода "Турецкий поток".

Как сообщает телеканал Haber Turk, за принятие законопроекта вечером 1 декабря проголосовали 210 парламентариев из 223, присутствовавших на заседании. 7 депутатов выступили против, 6 воздержались.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет