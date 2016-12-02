Начало конца Украины как страны-транзитёра газа

Украинский сайт «Минпром» со ссылкой на сообщение "Нафтогаза" информируеи, что правление НАК "Нафтогаз Украины" отменило тендеры на модернизацию газотранспортной системы, проведенные дочерней компанией ПАО "Укртрансгаз" на 4,13 млрд грн. Речь идет о состоявшихся в начале ноября тендерах на модернизацию трех компрессорных станций – "Заднепровская", "Ананьев" и "Южнобугская".

Причиной отказа от модернизации ГТС указывается отсутствие необходимости из-за возможного риска введения РФ в эксплуатацию обходного газопровода "Турецкий поток".

"Учитывая договоренность между Россией и Турцией о реализации проекта "Турецкий поток", который призван заменить транзит российского газа в Турцию через территорию Украины, такая инвестиция является нецелесообразной", – говорится в сообщении "Нафтогаза".

Тендер отменен, несмотря на то что 24 ноября на пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и главой Совета Европы Дональдом Туском президент Петр Порошенко заявил, что Украина намерена сохранить и уверенно отстаивать статус ключевого транзитера российского газа в Европу.

Напомним: Парламент Турции ратифицировал соглашение с Россией по строительству газопровода "Турецкий поток".

Как сообщает телеканал Haber Turk, за принятие законопроекта вечером 1 декабря проголосовали 210 парламентариев из 223, присутствовавших на заседании. 7 депутатов выступили против, 6 воздержались.