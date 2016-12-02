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Украинские боевики продолжают уничтожать обстрелами инфраструктуру и жилые дома на прифронтовой территории ДНР

опубликовано alex1943 в Пт, 02/12/2016 - 19:49 Новость: тема тэги гео
na-donbasse
Только за прошедшую неделю в результате обстрелов со стороны ВСУ были повреждены 47 жилых домов. Об этом сообщил спикер минобороны ДНР Эдуард Басурин на брифинге в Донецке.

Он рассказал, что под ударами украинской артиллерии оказались жилые дома в поселке Старомихайловка и Петровском районе на западных окраинах Донецка. Также были повреждены дома в селах Ленинское, Коминтерново и Саханка на юге ДНР. Кроме того, под ударами ВСУ оказались жилые дома в городе Ясиноватой и прилегающем к ней поселке Крутая Балка.

Только за минувшую неделю ВСУ нанесли более 11 тысяч артиллерийских ударов по прифронтовым районам Республики, а за ноябрь — украинские оккупанты 28 285 раз нарушили режим прекращения огня. «Всего за ноябрь противником было совершено 28 285 нарушений режима прекращения огня», - сказал Басурин. В ходе обстрелов ВСУ применяли РСЗО «Град», тяжелую артиллерию, а также минометы и вооружение танков.

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