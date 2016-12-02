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Главная Сводка событий Новороссии за 1 декабря 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пт, 02/12/2016 - 20:13

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Украинские силовики стягивают минометы, танки и РСЗО к линии соприкосновения в Донбассе. По словам Эдуарда

Басурина на горловском направлении установлено местонахождение взвода РСЗО "Град", дивизиона САУ "Акация". На донецком и мариупольском направлениях выявлены минометы, артустановки и танки.

Три пожара произошло в ДНР за неделю в результате обстрелов. Об этом сообщил в пятницу журналистам

заместитель начальника центра кризисных ситуаций МЧС ДНР Виталий Зарубин. Сгорели частные жилые дома в поселке Крутая Балка Ясиноватского района. Пожарники не смогли даже подъехать к горящим домам из-за активных боевых действий. Еще один пожар произошел в Горловке в результате минометного обстрела, сгорел частный жилой дом в поселке Зайцево на севере города.

По заявлению Эдуарда Басурина полет над территорией Донбасса иностранных беспилотников является нарушением минских соглашений. Ранее западные информационные порталы, отслеживающие передвижение военной авиации, сообщили, что стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США совершил в пятницу утром разведывательный полет к

линии соприкосновения под Донецком.

Четыре человека получили ранения в ДНР за минувшую неделю в результате обстрелов. Повреждено 47

домостроений в населенных пунктах Старомихайловка, Ленинское, Докучаевск, Коминтерново, Крутая Балка, Саханка,

Ясиноватая.

Украина в конце декабря планирует завершить строительство обводной линии электропередач Счастьинской ТЭС,

которая позволит обеспечить электроэнергией подконтрольные Киеву территории и прекратить подачу электричества в ЛНР в связи с неуплатой. Об этом сообщил директор "Луганского энергетического объединения" Владимир Грицай.

"Новогодний" конвой МЧС России с гуманитарной помощью отправится в Донбасс 22 декабря. Будут направлены

продукты, медикаменты, новогодние подарки и предметы первой необходимости. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее