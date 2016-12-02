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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 2 Декабря 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пт, 02/12/2016 - 20:17

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Ситуация на линии соприкосновения войск в Донецкой Народной Республике остается напряженной. В течение недели украинские силовики по-прежнему активно использовали запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение. Об этом во время брифинга 2 декабря сообщал заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин. «Интенсивность обстрелов по сравнению с прошлой неделей увеличилась до 11 599 раз. В том числе по территории Республики велся огонь с применением РСЗО, артиллерии, танков и минометов – 3691 раза. Всего за ноябрь противником было совершено 28 285 нарушений режима прекращения огня. Обстрелы велись по 24 населенным пунктам Республики с позиций украинских силовиков Шаптала, Мацейко, Николюка, Соколова и Делятицкого, активно применялась артиллерия калибра 152 мм с позиций артбригад Панченко и Брусова. Из-за обстрелов ВСУ получили ранения четыре мирных жителя, повреждено сорок семь домостроений в населенных пунктах, Старомихайловка, Ленинское, Докучаевск, Коминтерново, Крутая Балка, Саханка, Ясиноватая, и Петровский район Донецка. В очередной раз зафиксированы целенаправленные артиллерийские и минометные обстрелы с позиций украинских силовиков по жизненно важным объектам инфраструктуры Республики. Так, 30 ноября зафиксировано ведение минометного огня с позиций 37 отдельного мотопехотного батальона, из района населенного пункта Заможное по водозаборной станции в районе села Набережное. Кроме того, целенаправленный огонь по линиям электропередач с целью нарушения электроснабжения Ясиноватой и Спартака вели подразделения 72 бригады и 23 мотопехотного батальона», — сообщил Эдуард Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее