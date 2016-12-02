В МЧС ДНР рассказали о чрезвычайных происшествиях минувшей недели

Сегодня, 2 декабря, в Донецке прошел очередной брифинг заместителя начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС ДНР Виталия Зарубина. Он рассказал о чрезвычайных происшествиях за неделю.

«На прошедшей неделе сотрудники МЧС столкнулись с рядом сложных пожаров, происшествий на водных объектах и с различными нестандартными ситуациями. Всего за неделю произошло 77 пожаров, на которых погибло 3 и пострадало 4 человека. Спасателями на пожарах спасены жизни девяти человек. Например, вследствие попадания взрывоопасных предметов сгорели частные жилые дома в поселке Крутая Балка Ясиноватского района. В Горловке спасатели ликвидировали горение частного жилого дома, которое возникло после обстрела поселка Зайцево. С началом холодов возросло количество пожаров в жилом секторе, которые несут большой материальный ущерб и человеческие жертвы. Один из таких пожаров произошел 26 ноября в трехэтажном здании, расположенном в Кировском районе Донецка. Прибывшие к месту вызова спасатели Донецкого отряда МЧС спасли 8 человек, из них одного ребенка. К сожалению, двух человек, которые находились в эпицентре огня, спасти не удалось», — сообщил Виталий Зарубин. Кроме того, заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях озвучил ряд происшествий на водных объектах: «26 ноября двое детей провалились под лед пруда в Торезе. Пятнадцатилетним подростком был спасен ребенок в возрасте 9 лет, другого ребенка шести лет, к сожалению, спасти не удалось. Еще одно происшествие произошло 29 ноября в Макеевке, где под лед провалился ребенок десяти лет. Оперативно прибывшие к месту вызова макеевские спасатели вытащили мальчика на берег. Сейчас спасенный проходит лечение». Саперами МЧС за неделю обезврежено 19 474 взрывоопасных предмета, а всего с начала года обезврежено 42 598 взрывоопасных предметов.