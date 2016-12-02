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Главная Международный терроризм плачет по уходящему Обаме опубликовано Nvb2003 в Пт, 02/12/2016 - 20:42

Аудио&Видео: тема: география: содержание: При Бараке Обаме Пентагон выступал в роли плохого полицейского в Сирии, выдавая подготовленную кампанию за цепь случайных событий. Новым министром Обороны США Трамп назначил отставного генерала Корпуса морской пехоты Джеймса Мэттиса. Что изменится с новым министром?

Михаил Александров, ведущий эксперт в Центр военно-политических исследований МГИМО: "Мы видим в позиции Обамы явный курс на поддержку международного терроризма, использования терроризма именно для решения геополитических проблем США. Исходя из заявлений Трампа, предвыборных, по крайней мере, можно сделать вывод, что он не стремится к поддержке международного терроризма, и он имеет другое представление о том, как надо руководить внешней политикой, и намерен всерьез заняться разгромом международного терроризма. По крайней мере, на словах так вырисовывается. И вот его некоторое назначение в силовой блок, включая Майкла Флинна, который бывший начальник разведывательного управления Министерства обороны США, которого как раз выгнали за то, что он слишком активно боролся с международным терроризмом на Ближнем Востоке. И этот вот новый министр обороны США тоже принимал участие в военных кампаниях, и является человеком, заточенным на борьбу с терроризмом. То есть, есть тут определенный оптимизм, что США будут бороться с терроризмом всерьез". :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее