Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Два офицера ВСУ покончили с собой в зоне боевых действий на Донбассе опубликовано alex1943 в Пт, 02/12/2016 - 20:58 Новость: тема тэги гео Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко: «Во 2-м батальоне 93-й бригады, дислоцирующемся в районе поселка Новотошковское, сразу два офицера Вооруженных сил Украины совершили самоубийства. Таким образом, продолжают выявляться факты низкого морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ, находящихся в Донбассе». Представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики отметил, что все факты дезертирства и не боевых потерь тщательно скрываются от вышестоящего руководства украинской армии. Однако утечка информации о суицидах на Луганщине произошла, поэтому для выяснения причин в подразделение, где произошло ЧП, прибыла комиссия штаба оперативно-тактической группы ВСУ «Луганск». :: alex1943 :: Автор (или псевдоним)

alex1943 О себе

Делай, что должен, и будь, что будет Об авторе подробнее