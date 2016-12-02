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Два офицера ВСУ покончили с собой в зоне боевых действий на Донбассе

опубликовано alex1943 в Пт, 02/12/2016 - 20:58 Новость: тема тэги гео
suizid
Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко: «Во 2-м батальоне 93-й бригады, дислоцирующемся в районе поселка Новотошковское, сразу два офицера Вооруженных сил Украины совершили самоубийства. Таким образом, продолжают выявляться факты низкого морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ, находящихся в Донбассе».

Представитель оборонного ведомства Луганской Народной Республики отметил, что все факты дезертирства и не боевых потерь тщательно скрываются от вышестоящего руководства украинской армии. Однако утечка информации о суицидах на Луганщине произошла, поэтому для выяснения причин в подразделение, где произошло ЧП, прибыла комиссия штаба оперативно-тактической группы ВСУ «Луганск».

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