«Турецкий поток» помешал: Украина не будет модернизировать свою газотранспортную систему

На днях Еврокомиссия приняла решение, позволяющее российскому «Газпрому» увеличить объемы поставок газа в Европу в обход Украины, хотя еще неделю назад президент Украины Порошенко на совместной пресс-конференции с главами Евросоюза заявлял о намерении сохранить статус Украины в качестве ключевого партнёра в транзите российского голубого топлива в Европу.

И вот не заставили себя долго ждать последствия так не понравившегося киевской хунте решения Еврокомиссии. Сообщение об отмене модернизации ГТС появилось на официальном сайте «Нафтогаза». На модернизацию газотранспортной системы Украины предполагалось потратить около 4,13 млрд. долларов.

«Учитывая договоренность между Россией и Турцией о реализации проекта «Турецкий поток», который призван заменить транзит российского газа через территорию Украины, такая инвестиция является нецелесообразной», — говорится на сайте украинской государственной компании «Нафтогаз».