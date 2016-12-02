Экс-министр иностранных дел Украины пугает Европу отменой антироссийских санкций: последствия будут фатальными

Киев понимает, что Европа начинает понемногу прозревать и уже не согласна поддерживать, как это было еще недавно, государство, где процветает национализм и неофашизм. Этим озаботился бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, который заявил, что отказ помогать стране майдана и возможная отмена российских санкций - угроза всей Европе.

Огрызко заявил, что цена вопроса отмены санкций против России – это изменение границ ряда европейских государств.

Дословно: «Есть некоторые принципы, которые нельзя ставить под сомнение. Если Европа считает, что установленная после Второй мировой войны территориальная целостность государств не является важным моментом, то, конечно, тогда ее можно менять на экономические преференции. Но они должны понимать, что это будет иметь свои последствия. В случае снятия санкций с РФ, очень скоро границы изменятся не только у Украины. Пострадает ряд других стран. Речь идет о Польше, Литве, Эстонии, Финляндии и так далее. Вот цена вопроса». А дальше — совсем больные фантазии от Огрызко: «Для Европы отказ от поддержки Украины будет иметь фатальные последствия. Они пока не хотят этого осознавать, но итог для них будет именно такой».

Напомним: нынешний президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что санкции в отношении РФ, вероятно, удастся продлить еще на полгода, однако единства в этом вопросе у стран–членов ЕС больше нет. Экономика европейских государств страдает от российских санкций еще больше, чем сама Российская Федерация.