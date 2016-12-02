Украина оказалась в финансово-экономическом коллапсе

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил идейный украинский националист, известный экономический эксперт Олег Соскин. По его мнению, страна майдана упустила все шансы, обладая на момент распада СССР уникальными стартовыми условиями для дальнейшего развития экономики. Cпустя 25 лет, все, доставшееся от СССР наследие растрачено впустую, и сегодня Украина по уровню жизни проигрывает даже некоторым странам Африки.

Дословно: «Стартовые условия у нас были прекрасные по всем показателям – и в промышленности, и в торговле, и в системе услуг, и в системе образования. Мы имели один из самых больших образовательных потенциалов в то время в Европе и в мире. 25 лет прошло, и мы видим, что Украина превратилась в окраину уже даже не Европы, а можно сравнить с африканскими обществами. Мы некоторым уже даже проигрываем, даже Южной Африке. Украина находится в финансово-экономическом коллапсе. Это крах. Если мы рассматриваем систему, в которой функционирует модель Украины – это модель тупого угла. Она себя исчерпала. Это так называемая кланово-олигархическая модель в ее худшей форме государства — стационарного бандита, власть захвачена олигархическими группировками.Третья революция, которую мы пережили, «революция достоинства», завершилась крахом, катастрофой. Фактически, те бандиты, которые сегодня захватили власть, в лице того же Порошенко и его семейной группы, они оказались еще более страшными, чем все предшественники. Сегодня украинская экономика находится в глубоком кризисе – внешний долг страны превышает годовой объем ВВП».

Шестиминутный видеоролик выступления Соскина украинской мовой предлагается желающим ниже: