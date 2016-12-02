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Главная Украинский суд по делу 2 мая 2014 г. в Одессе решил начать изучение всех материалов дела заново опубликовано Nvb2003 в Пт, 02/12/2016 - 21:42 Новость: тема тэги гео Украинское «правосудие» подобно трем мартышкам в буддистском символе предпочитает ничего не видеть, не слышать и не говорить, а главное никуда не спешить. Коллегия судей Малиновского районного суда Одессы, которая рассматривает дело о трагедии 2 мая 2014 года в одесском Доме Профсоюзов, в связи с изменениями в составе судейской коллегии, приняла решение начать изучение всех материалов дела заново.

Состав коллегии судей изменился в связи с болезнью одного из судей. Судья Сергей Журик выбыл из коллегии в связи с болезнью, его место занял судья Алексей Стариков. В связи с заменой судьи по ходатайству одного из обвиняемых суд принял решение начать рассмотрение дела с начала.

Как сообщалось, после возобновления после длительного перерыва, вызванного отпуском судей, рассмотрения дела 25 августа суд по различным причинам (отсутствие обвиняемых, их адвокатов, болезни судей) не мог приступить к рассмотрению дела по сути.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

По факту событий различные правоохранительные органы Украины до сих пор проводят около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Но судя по темпам, которыми идет разбирательство, увидеть его окончание вряд ли представляется возможным. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее