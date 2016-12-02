Южный фронт ДНР: уничтожив село Широкино, ВСУ принялись за Безыменное

После того, как украинские вояки буквально сравняли с землей село Широкино под Мариуполем, они начали методично обстреливать село Безыменное, расположенное восточнее Широкино и в 30 километрах от оккупированного ВСУ Мариуполя.

Вот что рассказывает глава Безыменской сельской администрации Сергей Жук: «В селе Безыменное сейчас проживает две с половиной тысячи человек. Около двух недель назад наши территории снова стали подвергаться обстрелам со стороны украинских силовиков. Причем под обстрелами оказались не только восточная и западная часть села, но и центр, в частности пансионат «Александрия». Ни для кого не секрет, что села Широкино уже фактически не существует – оно полностью разбито украинскими силовиками. Расстояние между нами и Широкино небольшое – около 5 километров. На данный момент у нас каждый день обстрелы. Сильно страдают Саханка и Коминтерново. Люди уже устали бояться».

Широкино и Безыменное, расположенные на берегу Азовского моря, до войны были любимыми местами отдыха жителей Донбасса. В селе Безыменное расположены базы отдыха, а рядом с ним – ветряная электростанция.