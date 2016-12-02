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Ненавязчивый сервис «Укрзализныци»: путешествие из Москвы в Одессу в «вагоне-морозильнике»

опубликовано alex1943 в Пт, 02/12/2016 - 22:05 Новость: тема тэги гео
vagon
Польский «варяг» Войцех Балчун, назначенный полгода назад назад председателем правления ПАО «Украинська зализныця» на состоявшемся недавно заседании Кабмина Украины заявил, что денег на ремонт вконец изношенных вагонов и локомотивов катастрофически не хватает, поэтому подвижной состав к зиме не готов.

По его словам, нужно ремонтировать 30-35 тысяч вагонов ежегодно. В 2016 году запланировали ремонт 19 тыс. вагонов, но удалось сделать только 14 тысяч.

О поездке в вагоне, на который «не хватило денег» на своей странице в соцсети рассказывает одна из пассажирок скорого украинского поезда, следовавшего из Москвы в Одессу. Путешествие при минусовой температуре в вагоне продолжалось 23 часа.

Когда пассажиры садились в вагон, в Москве столбик термометра показывал минус 11. В вагоне было чуть теплее, но проводник уверил, что не отходит от кочегарки и скоро потеплеет. Однако после отправления стало ясно, что теплее не становится. Ночью окна вагона в полном смысле слова покрылись сугробами. В итоге от начальника поезда удалось добиться ответа, что на этот вагон…не хватило угля. Возможность перейти в другие вагоны пассажирам не предоставили.

В итоге пассажиры подали коллективную жалобу на имя начальника железной дороги с требованием вернуть деньги за билет, который стоит 1500 гривен в один конец.

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