Ненавязчивый сервис «Укрзализныци»: путешествие из Москвы в Одессу в «вагоне-морозильнике»

Польский «варяг» Войцех Балчун, назначенный полгода назад назад председателем правления ПАО «Украинська зализныця» на состоявшемся недавно заседании Кабмина Украины заявил, что денег на ремонт вконец изношенных вагонов и локомотивов катастрофически не хватает, поэтому подвижной состав к зиме не готов.

По его словам, нужно ремонтировать 30-35 тысяч вагонов ежегодно. В 2016 году запланировали ремонт 19 тыс. вагонов, но удалось сделать только 14 тысяч.

О поездке в вагоне, на который «не хватило денег» на своей странице в соцсети рассказывает одна из пассажирок скорого украинского поезда, следовавшего из Москвы в Одессу. Путешествие при минусовой температуре в вагоне продолжалось 23 часа.

Когда пассажиры садились в вагон, в Москве столбик термометра показывал минус 11. В вагоне было чуть теплее, но проводник уверил, что не отходит от кочегарки и скоро потеплеет. Однако после отправления стало ясно, что теплее не становится. Ночью окна вагона в полном смысле слова покрылись сугробами. В итоге от начальника поезда удалось добиться ответа, что на этот вагон…не хватило угля. Возможность перейти в другие вагоны пассажирам не предоставили.

В итоге пассажиры подали коллективную жалобу на имя начальника железной дороги с требованием вернуть деньги за билет, который стоит 1500 гривен в один конец.