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Вслед за водой, Украина намерена отключить ЛНР электроэнергию

опубликовано Nvb2003 в Пт, 02/12/2016 - 22:05 Новость: тема тэги гео
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Директор украинского Луганского энергетического объединения Владимир Грицай заявил, что Киев намерен отключить от электричества неподконтрольную ему часть Луганской области, ссылаясь на отсутствие платежей со стороны ЛНР.
"Сегодня мы оповестили все органы власти о вынужденном отключении, так как "Луганское энергетическое объединение" на сегодняшний день стоит на гране финансового краха.
Директор украинского Луганского энергетического объединения Владимир Грицай заявил, что Киев намерен отключить от электричества неподконтрольную ему часть Луганской области, ссылаясь на отсутствие платежей со стороны ЛНР.
"Сегодня мы оповестили все органы власти о вынужденном отключении, так как "Луганское энергетическое объединение" на сегодняшний день стоит на гране финансового краха. Перед началом боевых действий долг нашего предприятия за поставленную электроэнергию перед государственным предприятием "Энергорынок" составлял всего 700 млн. Сегодня долг нашего предприятия перед "Энергорынком" составляет 4 млрд. гривен. В то же время перед нами существует долг в 6 млрд. гривен. Электроэнергия продолжает поступать на неподконтрольную территорию. Ее никто не оплачивает", - заявил Грицай.
По его словам отключение электроэнергии возможно уже в 20-х числах декабря. Напомним, что вчера Украина полностью прекратила подачу воды в Луганскую область. ООО "Луганское энергетическое объединение" 1 декабря 2016 года обесточило агрегаты Петровской насосной станции 2-го подъема, которым осуществлялась подача воды на неподконтрольную Украине территорию.
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корреспондент "Анна-ньюз"