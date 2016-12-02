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ОБСЕ против отключения Украиной воды жителям Луганской Народной Республики, но Киев глух

опубликовано alex1943 в Пт, 02/12/2016 - 22:23 Новость: тема тэги гео
voda
Представители международной миссии ОБСЕ призвали власти Украины решить проблему водоснабжения территорий ЛНР, которые были лишены поставок воды с 1 декабря. Совет Европы подверг резкой критике такое решение украинской власти.

Представитель миссии Александр Хуг сказал, что накануне обращался к компетентным органам Украины с просьбой не допустить отключения водоснабжения в Луганской области, но его не услышали. Хуг отметил, что больше всего в такой ситуации пострадают люди преклонного возраста.

Напомним: украинское предприятие «Луганское энергетическое объединение» отключило от электроэнергии агрегаты Петровской насосной станции 2-го подъема, которые подают воду на территорию ЛНР. Украина также предупредила ЛНР об отключении электроэнергии с 20 декабря. «После строительства обводной линии Счастьинской ТЭС коммунальщики смогут отключить переток электроэнергии, который происходит с Счастьинской ТЭС в сторону Луганска», - заявили представители украинской власти.

Если к этим фактам добавить целенаправленный обстрел Донецкой фильтровальной станции и после - обстрел ремонтной бригады ДНР, которая пыталась восстановить работу станции, чтобы жители части Донецка, Ясиноватой и других близлежащих населенных пунктов смогли получать воду, вывод напрашивается один: все эти действия - геноцид мирного населения Донбасса, не покорившегося власти майданщиков.

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