Сводка событий в Сирии за 2 декабря 2016 года

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что некоторые страны хотят сохранить часть Алеппо под контролем «Джебхат ан-Нусры».Он напомнил, что некоторое время назад спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура предложил вывести боевиков «ан-Нусры» с оружием из Алеппо: «Несмотря на то, что мы ставим борьбу с терроризмом задачей номер один, мы поддержали его, потому что хотим спасти жизни, что означает, что боевики Нусры выйдут из Алеппо и борьба с ними продолжиться в других местах. Но такой шаг помог бы гражданскому населению. Такое предложение не было поддержано несколькими странами, и у меня есть все основания считать, что это было сделано, потому что кто-то хочет сохранить часть Алеппо под контролем ан-Нусры, что совершенно неприемлемо», - сказал Лавров.Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что создание сирийской оппозицией «армии Алеппо» может быть попыткой ребрендинга террористической организации «Джебхат ан-Нусра». По мнению министра, целью данного ребрендинга является вывод террористической группировки из-под удара. «Если сейчас объявлено о создании «армии Алеппо», то не исключаю, что это попытка ребрендинга «Джебхат ан-Нусры», чтобы вывести ее из-под заслуженного возмездия», — сказал Лавров.Также Сергей Лавров указал на важность гуманитарной помощи жителям освобожденных районов Алеппо: "Пока ООН размышляет, РФ направила в Алеппо два мобильных госпиталя, медикаменты и другую гуманитарную помощь. Надеемся, что другие станы будут поступать также", - подчеркнул глава российского МИД.

Госсекретарь США Джон Керри на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил обеспокоенность насчет ситуации в Восточном Алеппо. Главы внешнеполитических ведомств «обсудили усилия, направленные на продолжение переговоров по вопросам прекращения боевых действий, доставки гуманитарной помощи», а также возможности для политической передачи власти.

Лавров выступил после двухсторонних переговоров с министром иностранных дел Италии Паоло Джентилони и встречи с Госсекретарем США Джоном Керри.

Центральной темой речи Лаврова стала Сирия. "Стеффан де Мистура с мая не может возобновить процесс межсирийских переговоров, несмотря на готовность к этому правительства Сирии", - подчеркнул Лавров, отметив, что во время контакта с де Мистурой в Риме, он призвал его "не ждать тех, кто не хочет выполнять резолюции СБ ООН".

Лавров подробно остановился на ситуации вокруг Восточного Алеппо. "В восточной части Алеппо мы наблюдаем сейчас последние неудачи ряда внешних друзей сирийской оппозиции отделить сирийскую оппозицию от группировки "Джебхат ан-Нусра" вопреки обязательствам, которые взяли на себя США в январе этого года, заверяя нас, что буквально в течение нескольких недель они сумеют добиться размежевания этих группировок в Сирии. За этим должно было последовать начало политического процесса, решение гуманитарных вопросов, а также участие различных групп оппозиции в переговорном процессе", - заметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Советник главы МИД Ирана Хоссейн Шейхольэслам заявил, что Тегеран готов к продолжению сотрудничества по доставке гуманитарной помощи в Алеппо. "Ранее мы совершали гуманитарные действия в Сирии. Готовы продолжить эти мероприятия при активном сотрудничестве с сирийской армией и правительством, нашими российскими партнерами, чьи военные находятся в Сирии, а также отрядами "Хезболлах". Мы все вместе будем стараться в кратчайшие сроки доставить необходимую помощь в Алеппо", - отметил Шейхольэслам. Он также подчеркнул, что для проведения совместной с Россией гуманитарной операции Иран готов задействовать все имеющиеся на фронте военные и финансовые ресурсы. Иранская сторона сможет доставить в Алеппо предметы первой необходимости, питьевую воду, медикаменты, провиант, теплые вещи, а также направить туда своих медицинских специалистов.

"Сейчас постараемся сконцентрировать наше основное внимание именно на Алеппо", - заключил Шейхольэслам.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в освобожденных районах восточного Алеппо нет гуманитарной помощи. «К сожалению, в освобожденных районах восточного Алеппо гуманитарной помощи ООН нет. Нам неизвестно, о каких именно 27–30 тыс. жителей города, якобы ее получающих, заявлял агентству Reuters Ян Эгеланн», — сказал он. Конашенков подчеркнул, что Минобороны рассчитывает на то, что Эгеланн «вместо голословных заявлений наконец перейдет к реальным делам по оказанию гуманитарной помощи жителям восточных районов Алеппо».

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1018. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 88.

За сутки зафиксировано 37 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (19), Дамаск (16) и Дараа (2).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

В подмосковном Нахабине военнослужащие сводного подразделения противоминного центра прошли инструктаж и практические занятия по особенностям гуманитарного разминирования и, совершив марш на аэродром Чкаловский, осуществили погрузку на самолеты военно-транспортной авиации для убытия на авиабазу Хмеймим.

Отряд полностью автономен и укомплектован самыми современными комплектами разминирования, защиты и жизнеобеспечения. В состав отряда помимо саперных подразделений включено кинологическое подразделение с минно-розыскными собаками.

Высокопоставленный представитель сирийской оппозиции обвинил Россию в несерьезности намерений в отношении Сирии и заявил, что встреча с Турцией ни к чему не привела. «Россия серьезно тянет время... Если Европа и США не вмешаются и все будет происходить с такой же скоростью, случится настоящая трагедия»,— цитирует Reuters представителя оппозиции.

Семь истребителей F-16 отозваны властями Дании из Сирии и Ирака. Возможной причиной отзыва боевых самолетов ВВС Дании экспертами названо признание Пентагона в нанесении коалицией авиаудара по позициям армии Сирии.

Палата представителей США впервые проголосовала за разрешение администрации Дональда Трампа вооружать сирийских джихадистов ПЗРК, сообщает Al-Monitor.

Алеппо. В районе Ханану-3 города Алеппо и в лагере для беженцев Аль-Махаледж провинции Алеппо, мирным жителям передано около 4 тонн гуманитарных грузов.

Вооруженные формирования «Ахрар аш-Шам» обстреляли из минометов квартал Шейх-Хаср. Отряды группировки «Сирийская свободная армия» обстреляли из минометов кварталы Хайй-эль-Антари и Салах-ад-Дин в городе Алеппо.

Террористические группировки «Джабхат Фатх аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра») и ИГИЛ из минометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли населенный пункт Ансар, кварталы Биньямин, Лерамон, Эль-Сальхине, Шейх-Саид, Карим-Мухас, Карим-Джазмати, «1070», Амри, Джамаия Фахт, торговый центр «Кастелло», военную академию Эль-Асад и район картонной фабрики в городе Алеппо.

В результате обстрела боевиками кварталов Аль-Фид, Баб Аль-Фарадж и Мейсалун, 7 человек погибли, среди них двое детей и женщина, еще 11 получили ранения различной степени тяжести.

Продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, которые покидают районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.

Сирийские войска перешли в наступление к западу от аэропорта Нейраб, в районах Аль-Хальвания, Аль-Мейсер и Карам аль-Джазмати и дошли до квартала Карам аль-Катарджи, половина которого уже очищена от боевиков.

Правительственные силы в ходе ожесточенных боев несколько продвинулись в районе Шейх Саид.

Хомс. Отмечено боестолкновение в окрестностях города Ар-Растан.

Дамаск. Жителям района Сейд-Найя передано около одной тонны продовольствия.

Вооруженные формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Кабун, Хауш-Фаддалия, Джобар, Хараста и Матханат-Эль-Хусайния.

Обстрелам прочих боевиков подверглись населенные пункты Хауш-Харабу, Арбил, Хауш-Насри, Блелие, Дума, спортивная площадка в населенном пункте Джаубари и лагерь Эль-Вафидин.

Первая партия боевиков из Аль-Таля выехала в провинцию Идлиб (Фото 1).

Военнослужащие САА уничтожили три бульдозера группировки «Джейш Аль-Ислам».

Дараа. Боевики обстреляли н.п. Дилли и Хирбат-Эль-Газала.

Отмечены боестолкновения в квартале Аль-Баджабжа города Дараа, лагере беженцев Ан-Назихин и восточнее н.п. Тарик Ас-Сед.

Хасака. У города Шададди авиация коалиции уничтожила тактическую единицу ИГ.

Дейр-эз-Зор. Авиация коалиции у города Абу-Камаль уничтожила четыре нефтяные скважины, две нефтяные автоцистерны, нефтяной танкер-прицеп и оборудование буровой установки ИГ.

Ракка. ИА «Аль Масдар» сообщает, что боевики ИГ начали выводить свою тяжелую военную технику из городов Аль-Каим, Равах и Аны в иракской провинции Анбар, в Сирийскую пустыню в направлении города Ракка.

У города Ракка авиация коалиции уничтожила склад с химическим оружием ИГ.