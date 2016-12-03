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Конгресс США вместе с Обамой готовят Трампу мину

опубликовано alex1943 в Сб, 03/12/2016 - 11:56 Новость: тема тэги гео
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Нижняя палата представителей конгресса США одобрила статью расходов, которую предложил Барак Обама. В результате Пентагон получит на 2017 год 3,42 миллиарда долларов на поддержку «безопасности» Европы. Документ направлен на борьбу с "российской агрессией" — эта мера включена в оборонный законопроект, принятый палатой в пятницу.

Деньги было предложено выделить "на политическую, экономическую и публичную дипломатию, а также военную поддержку, направленную на выстраивание сопротивляемости и сокращение уязвимости перед российской агрессией среди союзников по НАТО и стран-партнеров в Европе, Евразии и Центральной Азии".
Помимо этого, Пентагон ограничит свое сотрудничество с Россией до полного "прекращения оккупации украинской территории".

Документ также запрещает Пентагону осуществлять любые действия, которые будут означать признание суверенитета РФ в Крыму. "Запрещается использование средств для осуществления какой-либо деятельности, которая признает суверенитет России над Крымом", - говорится в постановлении.

При этом запрет не распространяется на сотрудничество в области логистики по Афганистану. Министру обороны США разрешено временно приостанавливать действие запрета, но с уведомлением конгресса.

Кроме того, палата представителей выделила 350 миллионов долларов на военную помощь Украине. Однако половину этой суммы Киев сможет получить, когда уведомит Пентагон о том, что на Украине успешно проводят оборонные реформы.

Отмечается, что для возобновления сотрудничества с Пентагоном Москве необходимо "выполнять условия минских договоренностей и предпринимать шаги для достижения целей, поставленных в них".

Оборонный законопроект после окончательного согласования между двумя палатами конгресса поступит на подпись президенту Обаме.

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