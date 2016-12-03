Минобороны попросило Великобританию "не мешать помогать" в Сирии

В ответ на обвинения из Лондона, что Россия якобы препятствует доставке гуманитарной помощи жителям Алеппо, не соглашаясь прекратить огонь российское оборонное ведомство ответили, что видимо в британском правительстве на почве русофобии утратили объективное представление о происходящем в Сирии.

Такие обвинения опубликовала пресс-секретарь премьера Великобритании Терезы Мэй в газете DailyMail, чем крайне удивил генерал-майора Игоря Конашенкова, который в своем пресс-релизе 3 декабря назвал это заявление "странным" и поинтересовался, кто именно выражал свое мнение пресс-секретарь или Терезы Мэй?

Далее он отметил, что еще с 28 ноября территории, где контролировали маджахеды (на востоке Алеппо) освобождены почти на половину сирийскими войсками. Свыше 90 тыс мирных жителей освобождено. А 28 тысячам человек, из которых 14 тыс детей, удалось бежать из еще не освобожденных районов.

Беженцы получают питание, одежду и необходимую медицинскую помощь от российского военного ведомства и сирийского правительства.Тогда как, имитирующая заботу Великобритания, ни килограмма муки не дала, ни какого либо медицинского препарата.

Что то нигде не увидили их помощи, поэтому, как сказал Канашенков "не мешайте другим помогать".