Террорист Мосийчук оправдывает коррупционные преступления Порошенко

Народный депутат Александр Онищенко, который передал все имеющиеся у него доказательства о коррупции президента Украины Петра Порошенко криминальному отделу департамента юстиции США, предлагал нардепам от «Радикальной партии» 50 млн долл. за голосование в отношении Сергея Клюева.

Об этом заявил народный депутат, представитель фракции «Радикальной партии» Игорь Мосийчук.

«Я подтверждаю, что Онищенко обращался к нашей фракции с целью подкупа. По этому поводу я даже написал воззвание к НАБУ. Когда в Раде рассматривали вопрос о лишении неприкосновенности Сергея Клюева, Онищенко предлагал фракции „Радикальной партии“ 50 млн долларов за наши голоса. Но мы не соблазнились на это, потому что вопрос о Клюеве был для нас принципиальным», — сказал парламентарий.

По словам Игоря Мосийчука, Онищенко также причастен к так называемому тушкуванию в Раде — переманивание народных депутатов из фракций в обмен на какие-то выгоды.

«Он за деньги переманивал из фракции РПЛ Сергея Мельничука, с которым, кстати, недавно встречался в Амстердаме, и Артема Витка. Я считаю, что президент Порошенко допустил ошибку почти три года назад, когда решил воспользоваться услугами такого человека, как Онищенко. Со стороны Порошенко было очень опрометчиво сделать такое», — считает нардеп.

Напомним, что согласно показаний Александра Онищенко, именно Петр Порошенко приказывал ему подкупать тех или иных депутатов Верховной Рады Украины.