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Лидер «Правого сектора» будет допрошен в Генпрокуратуре Украины

опубликовано alex1943 в Сб, 03/12/2016 - 13:49 Новость: тема тэги гео
JROH
Бывший лидер украинской радикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) Дмитрий Ярош будет в ближайшее время допрошен по делу о преступлениях на "майдане" зимой 2013-2014 года. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил начальник департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

"На сегодняшний день он (Ярош) еще не допрошен, хотя вызывался. Сейчас у нас есть договоренность, что он будет у нас на допросе", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

Как говориться оговорка по Фрейду, чтобы допросить преступника и одного из главных зачинщиков преступлений на Майдане Генпрокуратуре нужно еще с кем-то договариваться.

При этом Горбатюк отметил важность допроса Яроша и признал тот факт, что допрос не состоялся, является недостатком следствия. "Мы в первую очередь сосредоточены на расследовании именно преступлений и тех лиц, которые были свидетелями самых резонансных и тяжких преступлений, свидетелями убийств, свидетелями применения оружия, избиений и других эпизодов, которыми занимается наш департамент, хотя допрос Яроша является важным", - добавил начальник департамента спецрасследований ГПУ.

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