Из Запорожской областной больницы пациента могут выгнать недолеченным

Роскошь в коридорах Запорожской областной клинической больницы поражает и напоминает условия частной клиники. Однако такой лоск скрывает антисанитарию в палатах. C пациентов здесь требуют деньги за лечение. Если же больные отказываются платить — их выгоняют.

В семье Веселовых супруги имеют статус инвалидов. Прошлой весной из-за нехватки средств на лечение медики выписали женщину, так и не долечив.

«Когда у нас закончились деньги, то нам сказали, что мы больше не имеем права находиться в этой больнице и попросили освободить палату», — вспоминает Константин Веселов.

Антикоррупционная проверка, которую инициировала Запорожская ОГА, выявила ряд нарушений в областной больнице, в частности, четкий прейскурант на различные виды процедур в больнице. Например, исследования МРТ — одна зона — от 350 до 550 гривен; обследование на аппарате УЗИ — от 155 до 310 гривен за одну зону; комплексный аллергологический тест — 5000 гривен.

Обследование на томографе является сверхприбыльным источником черных доходов для больницы.

«Например, одно обследование на томографе стоит в среднем 500 гривен. Каждый день проводят около 20-ти процедур», — рассказывает бывший заведующий отделением рентген-ангиографии и эндоваскулярной хирургии Аркадий Матерухин.

В 2014 году Игорь Шишка, покинув должность заместителя председателя Запорожской ОГА, во второй раз становится главным врачом Запорожской областной больницы.

«Больше всего раздражает показуха, которая есть в больнице. Ведь в медучреждении нет элементарных вещей. Людям не на чем спать, нет лекарств даже первой необходимости. Зато сделали никому ненужный зеркальный пол и установили видеокамеры», — говорит Аркадий Матерухин.

Человек проработал в больнице почти 25 лет, возглавлял отделением рентген-ангиографии и эндоваскулярной хирургии. Именно через ангиограф — аппарат для обследования сосудов — в Запорожской областной больнице поднялся нешуточный скандал.

Ведь вместо ремонта перегоревшей трубки аппарата, замена которой стоила бы больнице 2 миллиона гривен, руководство решает закупить новый прибор, стоимостью 25 миллионов гривен. Но приобретенный аппарат напоминал технику, бывшую в употреблении, а не новый прибор, вспоминает Аркадий Матерухин.

Такие неоправданные расходы заинтересовали правоохранителей. Аркадия, как человека, который непосредственно работал на аппарате, вызвали на допрос. Сразу же после этого главный врач уволил заведующего отделением рентген-ангиографии.

Сейчас же расследование по растрате государственных средств при закупке ангиограмма передали в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Впрочем, подозрение Игорю Шишке в завладении чужим имуществом НАБУ отменило. Теперь он выступает свидетелем по этому делу.

Факты коррупции в Запорожской областной больнице проверили. Была создана целая комиссия. Правда, сформировали ее из сотрудников больницы, которую обвиняют в поборах.

Игорь Шишка хоть и был на рабочем месте, однако отказался общаться с журналистами. Взамен предоставить комментарий согласился юрисконсульт больницы Алексей Кулинич. Он подтвердил, что платные услуги в больнице действительно есть, но они официально утверждены.

Что касается ситуации с ангиографом, то представитель больницы отметил: больница была вынуждена покупать новый прибор, ведь предыдущий не был собственностью медучреждения.

«Предыдущий ангиограф, которым пользовались в больнице фактически принадлежал Запорожской областной академии последипломного образования, поэтому на основании договорных отношений использовался больницей. Поэтому уже после поломки было принято решение приобрести оборудование непосредственно для больницы», — прокомментировал юрисконсульт Запорожской областной клинической больницы Алексей Кулинич.