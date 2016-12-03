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На Черниговщине протестуют против установки общедомовых счетчиков газа

опубликовано vinodelov в Сб, 03/12/2016 - 14:47 Новость: тема тэги гео
газ

Жители Десны на Черниговщине, объявили войну общедомовым счетчикам. Люди блокируют работу газовых служб, требуя установления индивидуальных приборов учета. Мол, они не хотят платить за расточительного соседа.

Еще в 2011 году Верховная Рада приняла закон об обязательной установке газовых счетчиков до первого января 2018 года. Впрочем, вместо индивидуальных приборов учета жители Десны получили общедомовые. Люди против такой уравниловки.

«Кто-то круглосуточно печет пирожки или гонит самогон, а я только чайник нагреваю», — возмущается местный житель Владимир Сосницкий.

Люди говорят: поскольку за использованные кубы платят все поровну, стимул экономить просто исчезает.

«В прошлом году мы установили себе счетчик. Это получается намного дешевле, ведь летом больше четырех кубов не получается», — отмечает деснянка Людмила Мажаровская.

Война с общедомовыми приборами учета в Десне продолжается уже не первый месяц. Люди просто блокируют работу газовых служб. Мол, счетчики устанавливают без согласия жителей и без проекта на выполнение работ.

В КП «Черниговгаз» объясняют: на установку индивидуальных приборов учета всем шестидесяти тысячам желающих просто не хватит средств. Ведь это обойдется в 130 миллионов гривен, а в бюджете заложено всего 3,7 миллиона. К тому же, устанавливать индивидуальные счетчики экономически нецелесообразно.

«По подсчетам госрегулятора, в случае установления квартирных счетчиков жителям многоэтажек с одной газовой плитой, в тарифе газовых компаний необходимо было бы дополнительно предусмотреть по два миллиона гривен ежегодно. Это приведет к пятикратному увеличению тарифа», — говорится в официальном сообщении КП «Черниговгаз».

Поэтому жителям Десны остается или устанавливать счетчики за свой счет, или же согласиться на общедомовые. Ведь в противном случае уже через год коммунальщики имеют право вообще прекратить им газоснабжение.

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Денис Виноделов

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