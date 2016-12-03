Круговорот мусора по Львову: галичане придумали новый способ «борьбы» со своими отходами

Жители одного из спальных районов Львова регулярно видят, как неподалеку от их многоэтажек неизвестные разгружают целые КАМАЗы мусора.

Местные жители рассказывают, что на пустыре у здания Украинской академии книгопечатания на улице Под голоском, неизвестные люди с надписями на одежде «ЛКП» постоянно сбрасывают мусор.

«Я лично видела, что приехали люди на грузовике, сбросили мусор и уехали», — рассказала Юлия, который живет неподалеку несанкционированной свалки.

Жители говорят — сюда привозят именно бытовой мусор, потому что на кучах четко видны пластиковые бутылки, чеки из магазинов, старую одежду, обувь и т. д. Они возмущены, что такую ​​свалку организовали в ста метрах от их домов.

Во время съемки журналисты зафиксировали, как на территорию свалки заехал грузовик с надписью на борту «Коммунальная служба» и пытался сбросить целый кузов опавших листьев, однако, увидев камеру, водитель завел машину и уехал. Журналисты вызвали полицию и написали заявление о незаконной свалке.

«Мы сегодня зарегистрируем это заявление, потом его будут рассматривать специалисты Шевченковского районного отдела полиции», — сказал патрульный Максим Михаленич.

В местной администрации утверждают, что это не они выбрасывают мусор вблизи жилых домов.

«Мы знаем, что этот участок используется неизвестными нам лицами, выбрасывают там строительный и другой мусор из разных районов города. Единственное, что мы доставляем туда, так это опавшие листья. Собираем его на дорогах», — сообщил председатель райгосадминистрации Александр Удовенко.

Экологи говорят, что опавшие листья можно выбрасывать не ближе 500 метров от домов.

«Законодательство говорит, что это должны быть или специальные места компоста или спецучасток, отведенный местной администрацией. Но не вблизи жилых домов. Жители в таких случаях могут писать жалобы в экологическую инспекцию, районную администрацию», — объясняет эколог Ольга Мелень-Забрамна.

По словам специалистов, если через 30 дней после жалобы чиновники не уберут хлам, местные жители имеют право судиться с ним в суде.