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МИД Германии финансирует создание антисоветских фильмов на Украине

опубликовано vinodelov в Сб, 03/12/2016 - 16:18 Новость: тема тэги гео

Украинские нацисты финансируемые Министерством иностранных дел Германии сняли фильм, где обвиняется Советский Союз в строительстве Кременчугской гидроэлектростанции на Днепре.

Лживые пропагандисты выдают индустриализацию сельской местности за большую трагедию, так как население окрестных сел переселили в другие места, чтобы их не затопило. Ведь в следствии строительства ГЭС на Днепре возникло самое большое водохранилище — Кременчугское.

Фильм создан работниками программы «Студии живой истории». Программа «Студии живой истории» реализуется частным учреждением «Другое образование» (полное название — ПУ «Украинская сеть образования взрослых и развития инноваций») в партнерстве с союзом MitOst e. V. и благодаря «дружеской» финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии. Члены программы «Студии живой истории» занимаются массовыми фальсификациями истории Украины.

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