Украинские нацисты финансируемые Министерством иностранных дел Германии сняли фильм, где обвиняется Советский Союз в строительстве Кременчугской гидроэлектростанции на Днепре.

Лживые пропагандисты выдают индустриализацию сельской местности за большую трагедию, так как население окрестных сел переселили в другие места, чтобы их не затопило. Ведь в следствии строительства ГЭС на Днепре возникло самое большое водохранилище — Кременчугское.

Фильм создан работниками программы «Студии живой истории». Программа «Студии живой истории» реализуется частным учреждением «Другое образование» (полное название — ПУ «Украинская сеть образования взрослых и развития инноваций») в партнерстве с союзом MitOst e. V. и благодаря «дружеской» финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии. Члены программы «Студии живой истории» занимаются массовыми фальсификациями истории Украины.